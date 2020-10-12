С соседями не ссорятся: Наташа Королева о Майдане и запрете на въезд в Украину

Певица Наташа Королева прокомментировала запрет въезда на территорию Украины.

Среди причин Королева назвала посещение аннексированного Крыму и причастность к пропутинской партии РФ Единая Россия.

— Мне “пришивали” историю с Крымом. На самом деле я не нарушала никаких границ и не делала никаких высказываний по этому поводу. А потом еще и нашли фотографию с Путиным.

Также певица вспомнила, как за день до официального запрета въезда на территорию Украины у нее якобы были проданы все билеты на концерт в Киеве.

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Наташа Королева не обошла и тему Майдана: в конце 2013 года она якобы “поддерживала студентов и протестующих”.

— Но в глубине души я знала, что Майдан закончится плохо. Моя покойная бабушка говорила так: лучше поссориться с родственниками, чем с соседями. С соседями лучше плохой мир.

Наташа Королева — уроженка Киева, сейчас имеет гражданство России, а в 2004 году получила звание заслуженной артистки России.

В интервью она подтвердила, что на следующих выборах в РФ, которые пройдут 2024, голосовать за Владимира Путина.

Дело Наташи Королевой

В октябре 2016 СБУ запретила Наташе Королевой въезд в Украину на пять лет.

Среди причин указывались посещение аннексированного Крыма и членство в пропутинской партии Единая Россия.

Тогда Королева называла себя “без вины репрессированным человеком” и обратилась в ЕСПЧ с целью отмены решения СБУ.

После смерти бабушки Королевой в Киеве в январе 2017 года ей разрешили приехать на похороны.

Как укажет впоследствии сама певица, после телефонного звонка лица из команды артиста Владимира Винокура “произошло чудо” и она без проблем попала на территорию Украины.