PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Зірки

Лили Джеймс и Доминика Веста застукали за поцелуями

Британские актеры Лили Джеймс и Доминик Уэст, вероятно, находятся в романтических отношениях.

На днях их застукали за поцелуем в Риме. По информации инсайдеров, пара вместе отдыхает в местной гостинице Rocco Forte Hotel De La Ville.

Кроме того, звездных любовников заметили за катанием на самокате и в ресторане. Сейчас актеры вместе участвуют в съемке сериала В погоне за любовью (The Pursuit of Love).

Читайте: Розовая как фламинго: Мадонна сменила имидж

Известно, что Джеймс недавно разошлась со своим бойфрендом. А вот Доминик Уэст уже 10 лет женат на Кэтрин Фицджералд, у них четверо детей.

Подруга Кэтрин призналась, что женщина в отчаянии от увиденных снимков, ведь считала свой брак прочным.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

???????????? ???? Cobra Team/ BACKGRID

Публикация от Daily Mail (@dailymail)

Победитель Евровидения 2019 Дункан Лоуренс заявил о помолвке. Певцу сделал предложение его парень, автор песен Джордан Гарфилд.

Фото: Лили Джеймс

Теги:
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх