Лили Джеймс и Доминика Веста застукали за поцелуями

Британские актеры Лили Джеймс и Доминик Уэст, вероятно, находятся в романтических отношениях.

На днях их застукали за поцелуем в Риме. По информации инсайдеров, пара вместе отдыхает в местной гостинице Rocco Forte Hotel De La Ville.

Кроме того, звездных любовников заметили за катанием на самокате и в ресторане. Сейчас актеры вместе участвуют в съемке сериала В погоне за любовью (The Pursuit of Love).

Читайте: Розовая как фламинго: Мадонна сменила имидж

Известно, что Джеймс недавно разошлась со своим бойфрендом. А вот Доминик Уэст уже 10 лет женат на Кэтрин Фицджералд, у них четверо детей.

Подруга Кэтрин призналась, что женщина в отчаянии от увиденных снимков, ведь считала свой брак прочным.

Посмотреть эту публикацию в Instagram ???????????? ???? Cobra Team/ BACKGRID Публикация от Daily Mail (@dailymail) 12 Окт 2020 в 6:41 PDT

Победитель Евровидения 2019 Дункан Лоуренс заявил о помолвке. Певцу сделал предложение его парень, автор песен Джордан Гарфилд.

Фото: Лили Джеймс