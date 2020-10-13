Лили Джеймс и Доминика Веста застукали за поцелуями

Британские актеры Лили Джеймс и Доминик Уэст, вероятно, находятся в романтических отношениях.
На днях их застукали за поцелуем в Риме. По информации инсайдеров, пара вместе отдыхает в местной гостинице Rocco Forte Hotel De La Ville.
Кроме того, звездных любовников заметили за катанием на самокате и в ресторане. Сейчас актеры вместе участвуют в съемке сериала В погоне за любовью (The Pursuit of Love).
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Известно, что Джеймс недавно разошлась со своим бойфрендом. А вот Доминик Уэст уже 10 лет женат на Кэтрин Фицджералд, у них четверо детей.
Подруга Кэтрин призналась, что женщина в отчаянии от увиденных снимков, ведь считала свой брак прочным.
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Победитель Евровидения 2019 Дункан Лоуренс заявил о помолвке. Певцу сделал предложение его парень, автор песен Джордан Гарфилд.
Фото: Лили Джеймс