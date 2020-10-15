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Факты / Шоу-бизнес / Музыка

Хотел бросить музыку и уехать за границу: интервью фронтмена группы Без обмежень

Лидер группы Без обмежень Сергей Танчинец поделился, что если бы не музыка, то он был графическим дизайнером. К слову, именно в этой сфере он зарабатывал деньги, пока его музыка не стала приносить прибыль.

Об этом он рассказал рубрике 33 за 3 в шоу Утро в большом городе.

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Также музыкант рассказал о своем самом романтичном поступке. 

— Когда ярко поздравил ной жену с днем ​​рождения. Я распечатал большой баннер и повесил его перед окнами нашего дома, — отметил Сергей Танчинец.

Кроме того, он поделился, что еще около пяти лет назад хотел бросить музыку.

По словам артиста, он с семьей отдыхал на Шри-Ланке. Им настолько там понравилось, что они с женой размышляли о том, чтобы переехать туда и заняться туристическим бизнесом. Однако это при условии, если группа Без обмежень в течение года не достигнет успеха. Однако именно тогда коллектив попал на Х-Фактор и их карьера стремительно пошла вверх.

Коляденко сделал пять откровенных признаний

Шоумен и ведущий Дмитров Коляденко рассказал, что когда-то задумывался об изменении ориентации, однако любовь к женщинам победила.

Также шоумен поделился, что в отношениях с Ириной Билык он был невероятно ревнивым, однако до бытового насилия дело не доходило. Певец отметил, что не доверял, контролировал, лазил в телефоне.

Источник: Ранок у великому місті

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