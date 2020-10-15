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Маски та порожній зал: як пройшла премія Billboard Music Award

В Лос-Анджелесе (США) прошла церемония награждения Billboard Music Awards, ведущей которой стала певица Келли Кларксон.

К слову, премия проходила в пустом зале.

Больше всего номинаций было у Тейлор Свифт и Билли Айлиш.

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На протяжении всего шоу выступали многочисленные артисты, в том числе Джон Ледженд, En Vogue, BTS и Люк Комбс.

Также Деми Ловато также исполнила свою новую песню.

Список лауреатов Billboard Music Awards:

  • Лучший артист — Post Malone
  • Главный хит в чарте Hot 100 Song — Old Town Road — Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus
  • Лучшая артистка — Билли Айлиш 
  • Награда за достижения в Billboard Chart — Гарри Стайлз
  • Награда за самые большие продажи песен — Lizzo
  • Лучший артист в соцсетях — BTS
  • Лучший R&B артист — Khalid
  • Лучший кантри-артист — Luke Combs
  • Лучший латинский артист — Bad Bunny
  • Лучший альбом Billboard 200 — When We All Fall Asleep, Where Do We Go? — Билли Айлиш.

Билли Айлиш — No Time to Die

Источник: CNN

Фото: Getty Images

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