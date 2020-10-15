В Лос-Анджелесе (США) прошла церемония награждения Billboard Music Awards, ведущей которой стала певица Келли Кларксон.
К слову, премия проходила в пустом зале.
Больше всего номинаций было у Тейлор Свифт и Билли Айлиш.
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На протяжении всего шоу выступали многочисленные артисты, в том числе Джон Ледженд, En Vogue, BTS и Люк Комбс.
Также Деми Ловато также исполнила свою новую песню.
Список лауреатов Billboard Music Awards:
- Лучший артист — Post Malone
- Главный хит в чарте Hot 100 Song — Old Town Road — Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus
- Лучшая артистка — Билли Айлиш
- Награда за достижения в Billboard Chart — Гарри Стайлз
- Награда за самые большие продажи песен — Lizzo
- Лучший артист в соцсетях — BTS
- Лучший R&B артист — Khalid
- Лучший кантри-артист — Luke Combs
- Лучший латинский артист — Bad Bunny
- Лучший альбом Billboard 200 — When We All Fall Asleep, Where Do We Go? — Билли Айлиш.
Билли Айлиш — No Time to Die
Американская певица Билли Айлиш представила клип на песню No Time to Die.
Песня вышла еще в феврале 2020 года, однако через пару недель выход фильма с участием Дэниела Крейга был отложен из-за пандемии коронавируса.