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Тарабарова рассекретила имя новорожденной дочери

Украинская певица Светлана Тарабарова назвала имя новорожденного ребенка. На своей странице в Instagram сообщила, что дочь назвали Марией.

По словам звезды, они с мужем Алексеем Бондарем подбирали знаковые имена для детей. Первого сына назвали Иваном в честь дедушки Алексея, с которым он был очень близок.

— Когда мы с любимым были в Барселоне у статуи Девы Марии, у меня начался токсикоз. Там мы поняли, что во второй раз станем родителями и назовем дочь Мария. Это единственное имя, которое мне нравится.

 

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«Як ви назвали донечку ?» ⠀ Такої кількості запитань я давно не отримувала ))) І ми із задоволенням хочемо з вами поділитись ???? ⠀ З іменами наших дітей у нас взагалі цікава історія ☝???? ⠀ Івана ми назвали на честь дідуся Олексія — він був дуже важливою людиною у житті чоловіка, всім серцем Олексій мріяв назвати сина на честь дідуся, так і сталося ???? ⠀ І з донечкою був реально знак☝???? Барселона, 21 січня 2020 року — ми, такі щасливі ( незважаючи на буревій та шторм, пам‘ятаєте новини? ) на екскурсії величним Sagrada Família і тут біля статуї Діви Марії я розумію, що в мене токсикоз ???? Кажу Олексію — здається ми станемо батьками вдруге ???????? А він мені — так! І дочку Марією назвемо❤️ А я йому відповідаю — згодна! Це єдине ім‘я, яке мені подобається для донечки ???? ⠀ А через декілька місяців ми вже точно дізнались, що буде донечка???? ⠀ Знайомтесь, друзі ) Наша мрія — МАРІЯ ❤️ ⠀ P.S.: 21 жовтня о 19:30 на каналі @m1ukraine прем‘єра найвідвертішого проекту у моєму житті, точніше це і є моє життя — реаліті #декретвженесекрет ???? Ми знімали всі 9 місяців при надії. Було складно і весело водночас ???? ⠀ Не пропустіть, ми познайомимося ще ближче ???????? ⠀ Нереальні фото з нашого першого фотосету повним складом від @elenponomaryova Дякую ❤️ ⠀ #СОНЕЧКО #TARABAROVA #тарабарова #світла_сторона_музики

Публикация от @ tarabarova

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Второй ребенок в семье Тарабаровой

23 сентября Светлана Тарабарова второй раз стала матерью — у певицы родилась дочь.

Также она сообщила, что последний ее трек под названием Солнышко станет оберегом для ребенка. Звезда готовила клип к песне все девять месяцев беременности.

Фото: Светлана Тарабарова

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