Тарабарова рассекретила имя новорожденной дочери

Украинская певица Светлана Тарабарова назвала имя новорожденного ребенка. На своей странице в Instagram сообщила, что дочь назвали Марией.

По словам звезды, они с мужем Алексеем Бондарем подбирали знаковые имена для детей. Первого сына назвали Иваном в честь дедушки Алексея, с которым он был очень близок.

— Когда мы с любимым были в Барселоне у статуи Девы Марии, у меня начался токсикоз. Там мы поняли, что во второй раз станем родителями и назовем дочь Мария. Это единственное имя, которое мне нравится.

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Второй ребенок в семье Тарабаровой

23 сентября Светлана Тарабарова второй раз стала матерью — у певицы родилась дочь.

Также она сообщила, что последний ее трек под названием Солнышко станет оберегом для ребенка. Звезда готовила клип к песне все девять месяцев беременности.

Фото: Светлана Тарабарова