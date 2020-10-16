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Отец троих детей и фитнес-блогер: что известно о Стужуке, который умер от Covid-19

Дмитрий Стужук популярный блогер в социальной сети Instagram — там у него более одного млн подписчиков.

Украинский фитнес-тренер, кроме спорта занимался продажей одежды — это был его бизнес.

Его женой была 25-летняя блогер София Стужук, которая родила от него троих детей. Однако после пяти с половиной лет брака пара разошлась. Несмотря на это, они продолжили воспитывать троих общих детей — Давида, Лолу и Оливию.

Дмитрий старше своей бывшей жены Софии на 10 лет.

Дмитрий Стужук инстаграм блоггер — что известно о нем

Стужук умер от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, поскольку у него были проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Первые симптомы у мужчины появились после поездки в Турцию, где он отдыхал накануне. Сдав все соответствующие тесты, он получил положительный ПЦР на Covid-19.

Сначала блогер лечился дома, но потом состояние внезапно ухудшилось, из-за чего медики забрали его в реанимацию. С каждым днем ему становилось все хуже, затем он пережил клиническую смерть, после которой не приходил в сознание.

16 октября 2020 года его сердце не выдержало нагрузки и перестало биться.

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