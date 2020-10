Американская певица Лана Дель Рей впервые за последний год выпустила новый клип на песню Let Me Love You Like A Woman.

Клип снимался на пленку и айфон Ланы во время карантина в Малибу: также на видео появляются близкие друзья и семья певицы.

По словам Ланы Дель Рей, новинка является одной из ее самых любимых песен с грядущего альбома Chemtrails Over the Country Club, дата выхода которого пока не афишируется.

— Говори со мной стихами и песнями, не заставляй быть горько-сладкой, позволь мне любить тебя так, как любит женщина.

Вместе с Ланой над песней Let Me Love You Like A Woman работал Джек Антонофф, который продюсировал предыдущий альбом певицы Norman F *** king Rockwell.

В конце сентября певица порадовала своих поклонников книгой собственных стихов под названием Violet Bent Backwards Over the Grass.

По информации инсайдеров, именно из-за выхода сборника стихов Лана Дель Рей решила перенести премьеру нового альбома.

Фото: lanadelrey