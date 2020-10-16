Дмитрий Стужук умер — реакция соцсетей насмерть Стужук

34-летний блогер Дмитрий Стужук скончался 16 октября от осложнений, которые вызвал коронавирус.

О его смерти написала 16 октября его бывшая жена София Стужук у себя в Instagram.

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Бывший муж блогера Софии Стужук умер от коронавируса Бывший муж фитнес-блогера Софии Стужук Дмитрий скончался в… Опубліковано Владом Антоновим Пʼятниця, 16 жовтня 2020 р.

колишній чоловік блогерки стужук помер від ускладнень від коронавірусу сьогодні. здоровий молодий бик, качок, зожнік. при баблі і всіх можливостях. носіть маски. — неможливо (@your_melanie) October 16, 2020

Блін, почула, що Стужук помер. І це страшно. І суть не в тому, що вони кажуть, що ковід безпечний і що проти вакцин і тд. Суть в тому, що молодий мужик помер. Себто ви його бачили? І хоч я вже перехворіла, стало страшно за своїх близьких, бо навіть молодь не застрахована. — Ms Annie (@Annie_M_Key) October 16, 2020

От короны умер Дима Стужук, 35-летний здоровый мужик спортсмен, а в комментариях все ещё пишут, что эпидемия это развод ????????‍♀️ — Пані Бортпровідник (@aseeeeenka) October 16, 2020

Коронавірус не є небезпечним для абсолютно здорових людей, але у Діми були проблеми з серцем, ось і ускладнення сталося. Його серце не справляється, і Діма пережив клінічну смерть», — раніше розповідала Стужук в сторіс.

Не те, щоб прям здоровий — кейпкодер (@capekoder) October 16, 2020

Кто такая София Стужук

25-летняя София Стужук — популярная блогер в соцсети Instagram. На нее подписано 5,2 млн пользователей. На странице рассказывает о здоровом питании и вегетарианство, спорт и воспитания детей.

В браке с Дмитрием родила троих детей. Все роды прошли дома. Последние, София транслировала у себя на странице в Instagram.

Однако после 5,5 лет брака пара разошлась. Несмотря на это, они продолжили воспитывать троих общих детей — Давида, Лолу и Оливию.

Смерть Дмитрия Стужука

Дмитрий Стужук умер в реанимации Киевской клинической больницы №4 16 октября.

Несколько дней Дмитрий находился на домашнем лечении, а 15 октября его увезли в реанимацию. Ранее стало известно, что Дмитрий в реанимации пережил клиническую смерть.

Фото: Дмитрий Стужук