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Даже молодежь не застрахована — реакция сети на смерть блогера Стужука

34-летний блогер Дмитрий Стужук скончался 16 октября от осложнений, которые вызвал коронавирус.

О его смерти написала 16 октября его бывшая жена София Стужук у себя в Instagram.

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Бывший муж блогера Софии Стужук умер от коронавируса

Бывший муж фитнес-блогера Софии Стужук Дмитрий скончался в…

Опубліковано Владом Антоновим Пʼятниця, 16 жовтня 2020 р.

Кто такая София Стужук

25-летняя София Стужук — популярная блогер в соцсети Instagram. На нее подписано 5,2 млн пользователей. На странице рассказывает о здоровом питании и вегетарианство, спорт и воспитания детей.

В браке с Дмитрием родила троих детей. Все роды прошли дома. Последние, София транслировала у себя на странице в Instagram.

Однако после 5,5 лет брака пара разошлась. Несмотря на это, они продолжили воспитывать троих общих детей — Давида, Лолу и Оливию.

Дмитрий Стужук умер — реакция соцсетей насмерть Стужук

Смерть Дмитрия Стужука

Дмитрий Стужук умер в реанимации Киевской клинической больницы №4 16 октября.

Несколько дней Дмитрий находился на домашнем лечении, а 15 октября его увезли в реанимацию. Ранее стало известно, что Дмитрий в реанимации пережил клиническую смерть.

Фото: Дмитрий Стужук

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