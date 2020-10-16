Известный блогер Дмитрий Стужук умер в реанимации Киевской клинической больницы №4.

Несколько дней Дмитрий находился на домашнем лечении, 15 октября перестал выходить на связь. Его увезли в больницу, он попал в реанимацию. 16 октября его бывшая жена София Стужук написала, что Дмитрий умер.

— Димы больше нет с нами. Его сердце не выдержало, — написала София Стужук на своей странице.

Ранее она говорила, что Дмитрий в реанимации пережил клиническую смерть и находился в крайне тяжелом состоянии.

View this post on Instagram Димы больше нет с нами. Его сердце не выдержало A post shared by Sofia Stuzhuk (@sofia_stuzhuk) on Oct 16, 2020 at 3:32am PDT

Антирекорд коронавируса

За сутки еще 5 992 положительных теста на Covid-19. Статистика коронавируса в Украине по состоянию на 16 октября свидетельствует о том, что с начала пандемии инфицирован 287 231 гражданин.

За время эпидемии от осложнений умерло 5 408 человек, а за сутки — 106. В то же время выздоровели уже 121 919 украинцев, из которых 2 269 — за последний день.

Больше всего новых случаев в Харьковской области — 544, в Одесской — 502 и в Киеве — 455.