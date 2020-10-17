ВР ушла на карантин в тот же день, когда я объявил о заболевании — Жан Беленюк

На днях в столице проводилась Церемония награждения лауреатов Всеукраинской бизнес-премии Cabinet Boss. TOP-50. Самые успешные и влиятельные украинцы собрались в Fairmont Grand Hotel Kyiv. Факты ICTV пообщались с народным депутатом от Слуги народа и чемпионом мира по греко-римской борьбе Жаном Беленюком.

Беленюк рассказал о личном опыте борьбы с Covid-19 и о своем самочувствии.

— Источники пишут, что вы вылечились от Covid-19 всего за 8 дней. Это правда?

— Не совсем. Восемь дней – это период между первым и вторым тестированием. До первого теста дней пять я находился в симптоматике. Я благодарен своему здоровью и иммунитету за то, что перенес болезнь в очень легкой форме.

— Какие симптомы у вас были?

— У меня была температура до 37 градусов, которая, к слову, держится до сих пор. Ломало спину, суставы, а к вечеру обострялись головные боли. В целом, было плохое общее состояние, из-за чего пришлось минимизировать физическую нагрузку и соблюдать постельный режим.

View this post on Instagram Буду вести блог, как спортсменам бороть этот недуг ???????? A post shared by Beleniuk Zhan (@zhanbeleniuk) on Sep 29, 2020 at 8:28am PDT

— Как вы думаете, где могли заразиться?

— Я уверен, что заразился от ребят по сборной, с которыми я тренировался, поскольку эпидемия их так же не обошла стороной. Но они, к счастью, как и я, перенесли болезнь в легкой форме, даже не прибегая к приему антибиотиков.

— Как вы считаете, влияет ли коронавирус на сферу спорта? Если да, то каким образом?

— Как раз сегодня Международная федерация борьбы объявила о проведении чемпионата мира в конце этого года. Соответственно даже с такими темпами возрастания количества заболеваний, организаторы все равно принимают все возможные меры предосторожности для того, чтобы провести соревнования мирового масштаба. Я считаю, нам просто нужно научиться жить с этим и делать все возможное для того, чтобы минимизировать количество заболевших, как в нашей стране, так и в мире.

— После болезни вы сразу же вернулись к тренировкам?

— Нет, не сразу. Вот только сегодня я попытался сделать первую легкую тренировку. Конечно же я немного потерял форму, но я думаю, что быстро восстановлюсь.

— Чтобы считаться полностью здоровым, нужно делать два теста. Сколько тестов вы уже сделали?

— Пока что я сделал только один, но вскоре сделаю второй, чтоб быть полностью уверенным.

— Была ли у вас паника в связи с Covid?

— Нет, я изначально знал, что так или иначе мне не удастся избежать заболевания, особенно учитывая мой образ жизни. Паники у меня не было вовсе, вот только переживал за маму, поскольку мы живем с ней на одной территории. Пришлось минимизировать с ней контакт, даже пользоваться разной посудой.

— Не так давно Верховная рада ушла на карантин. Считаете ли вы, что в какой-то степени ваша болезнь сыграла в этом роль?

— Верховная рада ушла на карантин в тот же день, когда я объявил о заболевании. Но мой случай не был единичным, поскольку в один день со мной о заражении объявил и Петр Порошенко. Я считаю, что было принято возможно единственное правильное решение – перевести режим работы комитета в дистанционную форму.

29 сентября, на своей странице в Facebook народный депутат и спортсмен Жан Беленюк сообщил, что заболел коронавирусом: — К сожалению, коронавирус не обошел меня стороной… Ну что, поборемся, — написал он.

Фото: Инстаграм

Артём Куля, Валерия Запара