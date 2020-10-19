Участница проекта Топ-модель по-украински Юлия Биньковская (Клео) впервые стала мамой. Она родила мальчика, прямо в день премьеры нового сезона “Супер Топ-модель по-украински”.

Юля рожала в Луцком роддоме. Она утверждает, что там проверенные врачи и она довольна их работой.

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Роды были болезненными. Девушка рожала сама, чтобы сохранить фигуру.

— Честно говоря, я думала, что умру — так это больно. Не знаю как меня выдержали врачи, я кричала как резаная. А вот когда я только ехала в роддом я была уверена, что кричать не буду. Сейчас вспоминаю все со смехом, — говорит Юля.

Мальчик родился здоровым. Вес ребенка — 3,8 кг, а рост — 52 см.

Сейчас девушка и ее парень Антон привыкают к — к родительским обязанностям.

Стартовал новый сезон Супер Топ-модель по-украински

16 октября состоялось премьера нового популярного шоу Супер Топ-модель по-украински.

Юлия Биньковская участвовала в проекте Топ-модель по-украински — 3.

Сейчас девушка работает моделью, имеет свой блог в Instagram, который насчитывает 67,7 тыс. подписчиков.

Источник: Новий канал

Фото: Юлия Биньковская