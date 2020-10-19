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Стример Мелстрой в прямом эфире ударил лицом об стол Алену Ефремову (18+)

Белорусский блогер Андрей Бурим, известный под псевдонимом Мелстрой в прямом эфире несколько раз ударил лицом об стол российскую модель Алену Ефремову.

Девушку госпитализировали. Она рассказала о сломанных брекетах и планирует обратиться в полицию.

На видео присутствует ненормативная лексика и сцены насилия.

Популярность на ютубе Мелстрой принесли стримы с чат-рулеток. На них блогер просил девушек раздеться, если они не смогли ответить на его вопросы.

В отношении стримера возбудили уголовное дело за изготовление и распространение порнографических материалов с использованием компьютерной сети интернет.

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Последние стримы проходят в Москва-Сити, на них Мелстрой разбрасывает деньги и платит девушкам за фото в нижнем белье, секс с собой или с гостями эфира.

Инцидент с Ефремовой — первый известный случай, когда блогер избил девушку в прямом эфире. До этого он плевал им в лицо, угрожал, толкал со стульев или просил охрану вынести девушек из комнаты.

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