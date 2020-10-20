Украинская певица Настя Каменских опубликовала откровенное фото в Instagram и призналась в принятии себя.
На снимке полностью обнаженная Каменских позирует спиной к фотографу у бассейна.
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— Свобода быть собой, принятие и любовь к себе — ценнейшие дары, которые каждый человек может преподнести себе сам, — подписала снимок Настя Каменских.
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Свобода быть собой, принятие и любовь к себе — ценнейшие дары, которые каждый человек может преподнести себе сам ⠀ #thoughts #morningview #goodvibesonly
Настя Каменских — Película
Поп-дива Настя Каменских выпустила лирик-видео на песню Película в стилистике популярного мексиканского праздника El Día de Muertos.
В ролике NK предстает в совершенно новом амплуа, ведь певица будет в образе самой Dia De Muertos.