Украинская певица Настя Каменских опубликовала откровенное фото в Instagram и призналась в принятии себя.

На снимке полностью обнаженная Каменских позирует спиной к фотографу у бассейна.

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— Свобода быть собой, принятие и любовь к себе — ценнейшие дары, которые каждый человек может преподнести себе сам, — подписала снимок Настя Каменских.

Настя Каменских — Película