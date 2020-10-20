Частный остров и ПЦР-тесты: как Ким Кардашьян будет праздновать день рождения

Известная модель и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян 21 октября празднует свое 40-летие.

Из-за пандемии коронавируса празднование дня рождения будет отличаться от обычных вечеринок в стиле Кардашьян.

Журналистам удалось узнать, что Ким Кардашьян подготовила большую тайну для своих гостей: именинница арендовала целый остров в Карибском бассейне.

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Всем гостям сообщили о времени вылета из Лос-Анджелеса, однако название острова Ким решила не называть.

Также в семье Кардашьян не забывают о безопасности: все 30 гостей в течение прошлых недель сдали ПЦР-тесты на коронавирус, и вскоре пройдут его повторно.

На день рождении Ким также приглашен муж Канье Уэст, с котором в течение последних месяцев у звезды реалити возникли серьезные конфликты.

Конфликт между Ким и Канье

После объявления планов баллотироваться в президенты США у Канье Уэста обострились проблемы со здоровьем.

На фоне сплетен и обсуждений в прессе Канье начал “Twitter-войну” против своей жены и ее матери, Крис Дженнер, угрожая и публикуя унизительные факты из жизни семьи.

Ким Кардашьян заявила, что поведение его супруга объясняется биполярными расстройствами, что еще больше разозлило Канье.

В сети начали распространяться слухи, что пара готовит документы о разводе.

Источник: Page Six

Фото: kimkardashian