Частный остров и ПЦР-тесты: как Ким Кардашьян будет праздновать день рождения

Известная модель и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян 21 октября празднует свое 40-летие.
Из-за пандемии коронавируса празднование дня рождения будет отличаться от обычных вечеринок в стиле Кардашьян.
Журналистам удалось узнать, что Ким Кардашьян подготовила большую тайну для своих гостей: именинница арендовала целый остров в Карибском бассейне.
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Всем гостям сообщили о времени вылета из Лос-Анджелеса, однако название острова Ким решила не называть.
Также в семье Кардашьян не забывают о безопасности: все 30 гостей в течение прошлых недель сдали ПЦР-тесты на коронавирус, и вскоре пройдут его повторно.
На день рождении Ким также приглашен муж Канье Уэст, с котором в течение последних месяцев у звезды реалити возникли серьезные конфликты.
Конфликт между Ким и Канье
После объявления планов баллотироваться в президенты США у Канье Уэста обострились проблемы со здоровьем.
На фоне сплетен и обсуждений в прессе Канье начал “Twitter-войну” против своей жены и ее матери, Крис Дженнер, угрожая и публикуя унизительные факты из жизни семьи.
Ким Кардашьян заявила, что поведение его супруга объясняется биполярными расстройствами, что еще больше разозлило Канье.
В сети начали распространяться слухи, что пара готовит документы о разводе.
Источник: Page Six
Фото: kimkardashian