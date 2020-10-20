Российский пропагандист Корчевников приехал в Киев

Ведущий российских пропагандистских шоу Борис Корчевников 19 октября прилетел в Украину.
Об этом он рассказал в своем Instagram.
Вероятно, Корчевников прибыл на съемки фильма с женой Виктора Медвечука Оксаной Марченко.
Съемки проходили на территории Свято-Успенской Святогорской лавры (Донецкая область), где было опубликовано еще одно фото с Борисом Корчевниковым.
Корчевников неоднократно посещал Крым после оккупации в 2014 году. В своих телешоу он открыто называл Крым “российским”, а украинцев — “фашистами”.
Несмотря на это, уголовное производство против Корчевникова в Украине было закрыто в апреле 2020 года.
Наташа Королева и запрет на въезд в Украину
В начале октября в одном из интервью российская певица Наташа Королева рассказала о запрете на въезд в Украину, несмотря на то, что родилась в Киеве.
Среди причин Королева назвала посещение аннексированного Крыма и причастность к пропутинской партии РФ Единая Россия.
После объявления запрета Наташа Королева все же побывала в Украине. В январе 2017 ей разрешили приехать на похороны бабушки в Киев.