Ведущий российских пропагандистских шоу Борис Корчевников 19 октября прилетел в Украину.

Об этом он рассказал в своем Instagram.

Вероятно, Корчевников прибыл на съемки фильма с женой Виктора Медвечука Оксаной Марченко.

Съемки проходили на территории Свято-Успенской Святогорской лавры (Донецкая область), где было опубликовано еще одно фото с Борисом Корчевниковым.







Российский пропагандист Корчевников приехал в Киев / 2 фотографии

Корчевников неоднократно посещал Крым после оккупации в 2014 году. В своих телешоу он открыто называл Крым “российским”, а украинцев — “фашистами”.

Несмотря на это, уголовное производство против Корчевникова в Украине было закрыто в апреле 2020 года.

Наташа Королева и запрет на въезд в Украину

В начале октября в одном из интервью российская певица Наташа Королева рассказала о запрете на въезд в Украину, несмотря на то, что родилась в Киеве.

Среди причин Королева назвала посещение аннексированного Крыма и причастность к пропутинской партии РФ Единая Россия.

После объявления запрета Наташа Королева все же побывала в Украине. В январе 2017 ей разрешили приехать на похороны бабушки в Киев.