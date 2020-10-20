Популярная российская певица Лиза Гырдымова, известная под псевдонимом Монеточка, дала интервью, в котором показала своего парня и дом, а также напела новую песню о Путине.

Во время разговора артистка рассказала, на что потратила 18 млн р. Ценной покупкой оказался новый дом среди гор в поселке, которое находится недалеко от Сочи.

— Раньше я просто сюда приезжала, чтобы побыть в одиночестве. Эта местность для меня — место силы и уединенности. И я подумала, если мне здесь так нравится, почему бы не вложить сюда средства?

Парень Монеточки

50% своего успеха в карьере певица обязана Виктору Исаеву — ее бойфренду и продюсеру.

— Наше сотрудничество — как плетение косы. Я подстраивает текст, Витя музыку. Мы уважаем творчество друг друга и доверяем в этом.

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О популярности и боли

Лиза рассказала, что она начала чувствовать себя популярной после альбома Раскраски для взрослых 2018 года.

— После анонса альбома популярность возрастала. Было странно гулять по улицам и слышать везде свои треки.

Девушке хотелось поделиться с кем-то радостью после выступления на шоу, но не было с кем. Она почувствовала себя очень одинокой и ей пришлось заново строить отношения с людьми.

Песня о Путине

Во время интервью Монеточка прочитала строчки новой песни про президента России Владимира Путина.

— Чтоб не разгорелся протестный пожар, чтоб черная сила дрожала. Старейте пожалуйста медленней, царь, и крепче держите державу.

Новый альбом Монеточки

В начале октября Лиза Монеточка анонсировала новый альбом под названием Декоративно-прикладное искусство.

В него вошло 11 композиций, одна из которых — совместный трек с рэпером Noize MC.

Фото: Лиза Монеточка