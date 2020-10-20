Фагот (Олег Михайлюта) — лидер украинской группы ТНМК — заразился коронавирусом.
В соцсети он сообщил, что получил положительный тест на Covid-19.
— Теперь я официально коронованная особа. В начале ломало серьезно, сейчас отпустило, но никому этого не советую, — рассказал певец.
Фагот надеялся, что болезнь его обойдет, или же это произойдет позже.
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По его словам, сейчас он очень скучает по запахам, потому что мир без них неполноценен.
я звісно розумів, що всі пройдемо через цей коронакіпіш, але сподівався, що зі мною це станеться якомога пізніше, якщо…
Опубликовано Олегом Фагот Михайлютой Вторник, 20 октября 2020 г.
Смерть Дмитрия Стужука от коронавируса
Коронавирус беспощаден ко всем без исключения. Подтверждение тому – смерть фитнес-блогера Дмитрия Стужука.
Стужук несколько дней лечился дома, а 15 октября его увезли в реанимацию Киевской клинической больницы №4, где он умер на следующий день.
Фото: Олег Фагот Михайлюта