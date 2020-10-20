Фагот (Олег Михайлюта) — лидер украинской группы ТНМК — заразился коронавирусом.

В соцсети он сообщил, что получил положительный тест на Covid-19.

— Теперь я официально коронованная особа. В начале ломало серьезно, сейчас отпустило, но никому этого не советую, — рассказал певец.

Фагот надеялся, что болезнь его обойдет, или же это произойдет позже.

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По его словам, сейчас он очень скучает по запахам, потому что мир без них неполноценен.