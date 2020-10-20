У известного американского актера Джеффа Бриджеса диагностировали рак.

Об этом он сообщил на своей персональной странице в Twitter.

— У меня диагностирована лимфома. Несмотря на то, что это серьезное заболевание, мне повезло иметь команду потрясающих врачей, их прогноз положительный, — отметил Бриджес.

As the Dude would say.. New S**T has come to light. I have been diagnosed with Lymphoma. Although it is a serious disease, I feel fortunate that I have a great team of doctors and the prognosis is good. I’m starting treatment and will keep you posted on my recovery. — Jeff Bridges (@TheJeffBridges) October 20, 2020

70-летний актер должен начать лечение с 20 октября.

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Джефф Бриджес снялся в более 200 фильмах. Наиболее известными картинами являются Большой Лебовски (The Big Lebowski, 1998) и Сумасшедшее сердце (Crazy Heart, 2009), за участие в которых американский актер получил премии Оскар и Золотой глобус в номинациях за лучшую мужскую роль.

Кроме того, он снимался в фильмах Железная хватка (True Grit, 2010) Планета Ка-Пэкс (K-PAX, 2001), Фаворит (Seabiscuit, 2003), Железный человек (Iron Man, 2008), Призрачный патруль (RIPD — Rest In Peace Department, 2013).

У Луценко обнаружили рак

У экс-генпрокурора Украины Юрия Луценко обнаружили рак. Он рассказал, что во время лечения уже перенес операцию, а дальше его ждет курс химиотерапии.

Кроме того, он отметил, что из-за болезни не оставит политику.