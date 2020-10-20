Скончалась известная советская актриса Ирина Скобцева. Ей было 93 года. Причину смерти не сообщили.

Смерть подтвердила PR-директор Art Pictures Studio Мария Далакян на официальной странице компании в Instagram.

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Скобцева была женой советского режиссера Сергея Бондарчука и матерью актеров Елены и Федора Бондарчуков.

Актриса родилась в 1927 году. Первую свою роль в кино она сыграла в фильме Отелло.

Скобцева сыграла более, чем в 60 фильмах. Самые популярные из них: Война и мир, Они защищали родину, Обитаемый остров, Тихий Дон и Зигзаг удачи.

Муж актрисы Сергей Бондарчук — режиссер и актер. Он известен фильмами Судьба человека, Борис Годунов, Отец Сергий.

Дочь Елена Бондарчук пошла вслед за матерью в актерство и успела сняться в фильмах вместе с родителями. В 2009 году актриса умерла от рака.

Федор Бондарчук — успешный режиссер, актер, телеведущий и сценарист. Наиболее популярные фильмы с его участием: Сталинград, Тяготение, 9 рота. Пока что он не прокомментировал смерть матери.

Источник: Art Pictures Studio