Андрей Рыбак — первый участник шоу Холостячка 2020 с Мишиной

Комик и радиоведущий Андрей Рыбак стал участником романтического проекта Холостячка на телеканале СТБ, премьера которого состоится в пятницу, 23 октября.
Об этом Андрей Рыбак сообщил в своем Instagram. Он признался, никогда бы не подумал, что будет сниматься в реалити-шоу.
Комик бороться за сердце Ксении Мишиной — известной украинской актрисы театра и кино, сыгравшая главную роль в сериале Крепостная.
Андрей Рыбак стал одним из 15 претендентов, однако парень заверил, что такая конкуренция его не пугает.
— Я иду на этот проект бороться за девушку. Есть небольшое волнение, но перед важными событиями оно всегда присутствует.
У знакомства Ксении и Андрея есть своя история: оно не сложилось настолько, что однажды актриса даже заблокировала его профиль в Instagram.
Ксения Мишина в проекте #СильнаЯ
В начале октября телеканал СТБ презентовал новый социальный проект #СильнаЯ, посвященный проблеме женской дискриминации и стереотипов.
В одной из серий Ксения Мишина рассказала о собственном опыте борьбы с несправедливостью и обретения успеха.
Проект #СильнаЯ призван раскрыть общественное мнение о роли женщин в украинском обществе.
Фото: rybak_sydney