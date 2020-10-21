Андрей Рыбак — первый участник шоу Холостячка 2020 с Мишиной

Комик и радиоведущий Андрей Рыбак стал участником романтического проекта Холостячка на телеканале СТБ, премьера которого состоится в пятницу, 23 октября.

Об этом Андрей Рыбак сообщил в своем Instagram. Он признался, никогда бы не подумал, что будет сниматься в реалити-шоу.

Комик бороться за сердце Ксении Мишиной — известной украинской актрисы театра и кино, сыгравшая главную роль в сериале Крепостная.

Андрей Рыбак стал одним из 15 претендентов, однако парень заверил, что такая конкуренция его не пугает.

— Я иду на этот проект бороться за девушку. Есть небольшое волнение, но перед важными событиями оно всегда присутствует.

У знакомства Ксении и Андрея есть своя история: оно не сложилось настолько, что однажды актриса даже заблокировала его профиль в Instagram.

Ксения Мишина в проекте #СильнаЯ

В начале октября телеканал СТБ презентовал новый социальный проект #СильнаЯ, посвященный проблеме женской дискриминации и стереотипов.

В одной из серий Ксения Мишина рассказала о собственном опыте борьбы с несправедливостью и обретения успеха.

Проект #СильнаЯ призван раскрыть общественное мнение о роли женщин в украинском обществе.

Фото: rybak_sydney