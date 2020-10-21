Напоминаю о самой болезненной проблеме: Ефросинина обратилась к кандидатам в мэры

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина накануне местных выборов обратилась к кандидатам в мэры городов.

В частности, в ролике она напомнила о проблеме домашнего насилия.

— Сейчас вы активно латаете ямы на дорогах, устанавливаете детские площадки и занимаетесь вопросом горячей воды. Это круто! Однако я хочу напомнить вам о самой болезненной проблеме в Украине — домашнем насилии.

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Маша Ефросинина отметила, что ежегодно в нашей стране от всех видов насилия страдают около 1 млн женщин. В то же время, в Украине критически не хватает приютов для женщин и дневных кризисных центров, ведь на 10 тыс. населения нужно одно койко-место в приюте.

Поэтому ведущая призвала кандидатов пересмотреть свои избирательные программы и проверить, не забыли ли они учесть этот факт.

В начале октября в ООН заявили, что каждая третья женщина страдает от насилия. А, по подсчетам Всемирного банка, для достижения гендерного равенства по доходам может понадобиться 150 лет.