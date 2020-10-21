Расширенный трейлер фильма Манк режиссера Дэвида Финчера, премьера которого запланирована на 4 декабря 2020 года на Netflix, появился в сети.

Биографическая кинолента расскажет аудиторию историю голливудского сценариста Германа Манкевича и его работы над легендарным фильмом Гражданин Кейн, который вышел в 1941 году.

Главную роль в нем исполнит актер Гэри Олдман.

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Финчер планировал снять картину о Манкевиче еще с конца 1990-х годов, в 2020-м ему наконец-то удалось реализовать задуманное.

Фильм Манк Финчера

Фильм Манк 2020 года — это первый полнометражный фильм Финчера с 2014 года, когда на экранах появилась его картина Исчезнувшая.

Фанаты с нетерпением ждут новой работы кумира.

Этот фильм имеет много шансов получить ряд наград на церемонии Оскар.