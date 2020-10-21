Алена Логан: биография и реакция на похищение дочери

Под Киевом 21 октября была разоблачена группа злоумышленников, которые пытались похитить 6-летнюю дочь телеведущей и блогера Алены Лоран.

За девочку бандиты требовали $200 тыс.: благодаря полиции похищение ребенка было сорвано, сейчас продолжаются следственные действия.

Факты ICTV публикуют биографию Алены Лоран и реакцию телеведущей на попытку похищения дочери.

Биография Алены Лоран

Родилась 14 апреля 1989 года в Мелитополе.

Образование получала в Киевском национальном университете культуры и искусств. После окончания учебы осталась в Киеве, где начала жизнь светской львицы.

Написала книгу Алиса в страНЕ чудес. Болтовня брюнетки, в которой описала закулисные страсти внутри столичной светской тусовки.

Карьеру телеведущей начала с интернет-телевидения, а затем начала принимать участие в украинских телешоу, в частности, Барышни-крестьянки, Богиня шопинга, Дурнев +1, Супермама и других.

После клубного прошлого Алена Лоран изменила свое амплуа и стала тарологом.

Она занимается черной магией, в шутку называет себя ведьмой, и готова делать расклады на картах таро для клиентов со всего мира.

Будучи открытой перед своими подписчиками в Instagram, Алена призналась, что карты предупреждали ее о серьезных неприятностях в семье.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алена Лоран (@alyona__loran) 21 Окт 2020 в 9:59 PDT

— Здесь нет никакого хайпа. Если бы не полиция, не факт, что я бы осталась жива. Слава богу, моя дочь ни о чем не узнала, — откровенно заявила телеведущая.

Выяснилось, что к похищению 6-летней Габриэллы причастны соседи Алены Логан — мужчина, с которым никогда не было конфликтов, его жена и еще один незнакомый мужчина.

— Пока я вела переговоры с похитителем, моя дочь была в отеле и смотрела мультики, ничего не подозревая.

Телеведущий выразила надежду, что фигуранты дела получат справедливое наказание согласно украинскому законодательству. Сейчас все они арестованы без права внесения залога.

От себя Алена Логан добавила, что обратится в правоохранительные органы: выяснилось, что это уже не первый раз, когда “доброжелательные” соседи противостоят семье блоггера.

По предварительной информации, похищение девочки планировалось с начала августа.

Фото: alyona__loran