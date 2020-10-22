Анастасия Приходько открыла бутылку грудью — ВИДЕО

Анастасия Приходько показала поклонникам, как открыть бутылку с помощью собственной груди.

В своих Instagram-stories певица пошагово комментировала весь процесс.

Анастасия Приходько уточнила, что совет посвящен женщинам-автомобилисткам.

— Одну руку мы кладем на руль, другой — берем нашу грудь, сжимаем плотно нашу бутылку грудью, а потом резко жмем вниз. Все, — рассказала певица.

Анастасия Приходько — народная артистка Украины, участница песенного шоу Евровидение, общественный и политический деятель.

О завершении карьеры певицы заявила в октябре 2018 года.

Тогда же стало известно, что Приходько присоединилась к команде ВО Батькивщина, поддержав Юлию Тимошенко.

Политические планы Приходько вызвали неоднозначную реакцию пользователей соцсетей.

Сотни комментаторов предсказывали экс-певице “судьбу Надежды Савченко”, которая тоже попала в Верховную Раду через списки этой партии.