Энрике Иглесиас озадачил фанов снимком на унитазе со статуэткой

Популярный испанский певец Энрике Иглесиас удивил снимком из туалета.

Певец опубликовал в Instagram фото, где он сидит на унитазе и прикладывает статуэтку Billboard к лицу.

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Кроме того, странный снимок Иглесиас никак не прокомментировал, что только подогрело интерес поклонников.

— Это хороший способ побыть одному и получить удовольствие! — написал один из фолловеров.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) 21 Окт 2020 в 6:57 PDT

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