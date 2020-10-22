Энрике Иглесиас озадачил фанов снимком на унитазе со статуэткой

Популярный испанский певец Энрике Иглесиас удивил снимком из туалета.
Певец опубликовал в Instagram фото, где он сидит на унитазе и прикладывает статуэтку Billboard к лицу.
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Кроме того, странный снимок Иглесиас никак не прокомментировал, что только подогрело интерес поклонников.
— Это хороший способ побыть одному и получить удовольствие! — написал один из фолловеров.
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