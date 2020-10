Клип Реве та стогне Дніпр широкий победил на фестивале в Австрии

Музыкальный клип Реве та стогне Дніпр широкий, который является интегрированной частью документального полнометражного фильма Хор Верьовки NOW режиссера Владимира Шпака, получил награду за лучшее музыкальное видео на AUSTRIAN FILMFESTIVAL 2020.

Производство ленты осуществляла компания Fresh Production Group (продюсеры Юлия Чернявская и Олег Щербина) совместно с ANEBO production (режиссер фильма Владимир Шпак, продюсеры Александр Ильяшенко, Михаил Самосуд), при поддержке Украинского культурного фонда.

В фильме музыкальную композицию Реве та стогне Дніпр широкий, на слова известного стихотворения Т. Г. Шевченко, выполняет Национальный заслуженный академический украинский народный хор Украины имени Г. Г. Веревки.

Кроме того, в 2020 году клип уже принял участие в Buenos Aires International Film Festival, (Аргентина), секция Best Music Video; Aab International Film Festival, (Индия), секция Music Video; Palena Film Festival (Италия), секция Music Video; The International Festival of TV broadcasters and independent producers Simfest, (Румыния), секция VIDEO; Realtime International Film Festival, (Нигерия), секция Music film showcase.

О чем фильм Хор Верьовки NOW

Документальный полнометражный музыкальный фильм рассказывает не только историю всемирно известного Национального заслуженного академического народного хора Украины им. Г. Веревки, который имеет много национальных и международных наград, но и раскрывает синкретизм украинского фольклора в современных музыкальных видеоклипах на известные украинские народные песни, помогает как можно ярче передать чувственную атмосферу Украинской этники младшему поколению и не только.

Кроме документальной истории хора, в фильм вкраплены четыре сюжетно обоснованные народные композиции, сделанные в форме видеоклипов, снятых в ярких исторических и урбанистических городах Украины.

Проект был поддержан Украинской Культурным Фондом, во время конкурса которого стал лауреатом программы Усиление мощности украинского аудиовизуального сектора.