PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Зірки

Обнаженный Джаред Лето похвастался стальным прессом

Американский актер и рок-музыкант Джаред Лето показал откровенные фото на своей странице Instagram.

48-летний мужчина показал своим поклонникам, в какой форме сейчас его тело, и доказал, что в таком возрасте можно выглядеть лучше, чем в 20 лет.

Читайте: Нужно срочно распустить волосы: Джаред Лето ворвался в прямой эфир к Никитюк

На фотографии актер показал обнаженный торс с рельефным и подтянутым прессом.

Таких результатов Джаред Лето достиг благодаря вегетарианству и здоровому образу жизни.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Happy hump day P.S. Don’t forget to vote ????

Публикация от JARED LETO (@jaredleto)

Настя Каменских

Украинская певица Настя Каменских опубликовала откровенное фото в Instagram и призналась в принятии себя.

На снимке полностью обнаженная Каменских позирует спиной к фотографу у бассейна.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка