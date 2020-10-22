Американский актер и рок-музыкант Джаред Лето показал откровенные фото на своей странице Instagram.

48-летний мужчина показал своим поклонникам, в какой форме сейчас его тело, и доказал, что в таком возрасте можно выглядеть лучше, чем в 20 лет.

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На фотографии актер показал обнаженный торс с рельефным и подтянутым прессом.

Таких результатов Джаред Лето достиг благодаря вегетарианству и здоровому образу жизни.

Настя Каменских

Украинская певица Настя Каменских опубликовала откровенное фото в Instagram и призналась в принятии себя.

На снимке полностью обнаженная Каменских позирует спиной к фотографу у бассейна.