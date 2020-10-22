Украинская группа KAZKA выпустила видеоклип на песню Мало, которую презентовали еще год назад. В новом видеоролике солистка Александра Зарицкая предстала перед поклонниками в образе невесты.

Она рассказывает историю несчастной любви среди заброшенного банкетного зала.

Певица рвет цветы, ложится посреди праздничного стола, блуждает в пустом помещении, чтобы показать боль неразделенной любви.

— Она представляет себя рядом с ним, но понимает, что на самом деле ей этого мало, мало этого зала, мраморных колонн и фарфоровых лебедей, — говорится в описании к клипу.

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Черно-белый видеоклип от KAZKA

В августе группа KAZKA представила черно-белый клип на композицию Пісня сміливих дівчат. Трек вышел в 2019 году.

Видеоролик снимали в Дубае, режиссером выступила бывшая танцовщица Саванна Сэтен.

Фото: KAZKA