Украинская группа KAZKA выпустила видеоклип на песню Мало, которую презентовали еще год назад. В новом видеоролике солистка Александра Зарицкая предстала перед поклонниками в образе невесты.
Она рассказывает историю несчастной любви среди заброшенного банкетного зала.
Певица рвет цветы, ложится посреди праздничного стола, блуждает в пустом помещении, чтобы показать боль неразделенной любви.
— Она представляет себя рядом с ним, но понимает, что на самом деле ей этого мало, мало этого зала, мраморных колонн и фарфоровых лебедей, — говорится в описании к клипу.
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Черно-белый видеоклип от KAZKA
В августе группа KAZKA представила черно-белый клип на композицию Пісня сміливих дівчат. Трек вышел в 2019 году.
Видеоролик снимали в Дубае, режиссером выступила бывшая танцовщица Саванна Сэтен.
Фото: KAZKA