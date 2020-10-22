Асия Ахат ответила на 33 вопроса за 3 минут

Ассия Ахат известна во всем мире скрипачка. Она с 5 лет училась игре на этом инструментов и за годы упорного труда стала Заслуженной артисткой Украины.

В программе Утра в большом городе Ахат ответила на 33 вопроса за три минуты. Что нового мы узнали о известного музыканта, читайте дальше.

Свое лучшей чертой характера считает доброту, между Паганини и Вивальди выбирает последнего, а псевдоним взяла, потому что не нравилось имя Инесса.

Ассия Ахат очень любит Украину, но отмечает, что американский зритель более активно реагирует на артиста и с ним легче работать.

Певица трижды исполняла гимн Украины перед боксерскими поединками Виталия Кличко, а новой энергией ее наполняет общения с людьми.

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— Как жена миллионера, вы могли бы совсем не работать, а жить спокойной жизнью. Почему вы на это не согласились?

— Сидеть дома и ничего не делать это не интересно ни мне, ни моему мужу, — уверяет Ассия.

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