Считаю, что концерты нужно вернуть — Kyivstoner о шоу-бизнесе во время карантина

В Киеве прошла церемония награждения лауреатов Всеукраинской бизнес-премии Cabinet Boss. TOP-50. Самые успешные и влиятельные украинцы собрались в Fairmont Grand Hotel Kyiv. В рамках мероприятия Факты ICTV пообщались с украинским блогером и репером Kyivstoner, бывшим участником группы Грибы. Он рассказал о том, чем занимается во время карантина, как снимает клипы и готов ли собрать НСК Олимпийский через четыре года.

— Во время карантина концертная индустрия немного “подприсела”. Как думаешь, когда это закончится?

— Она не просто “подприсела”, сейчас все очень сильно грустят. Мои идеи вряд ли будут услышаны, но я считаю, что просто надо делать концерты, и все. В том формате, который был.

— В феврале ты говорил, что через четыре года хотел бы собрать Олимпийский. Как оцениваешь эти шансы сейчас?

— Шансы приблизительно такие же, как и год назад. Конечно, думаю, что это закончится раньше, чем через четыре года. Либо будет еще хуже – одно из двух.

— Чем занимаешься на карантине?

— Тем же, чем и раньше. Я ведь не завишу от концертов. Сейчас вот пришел на мероприятие. Те, кто следит за моим творчеством, знают, что я не сижу на месте и постоянно выпускаю что-то новое. И вайны в том числе. Последний клип снимали неделю назад. Надеюсь, что сможете скоро увидеть.

— Со времен карантина многое изменилось. Сколько сейчас работает на тебя людей?

— Все мы развиваемся. Нам даже не нужны продюсеры, мы можем сами себя продюсировать. Все зависит от того, какой материал ты хочешь сделать: если ты создаешь что-то простое, но с изюминкой, то тебе и не нужна большая команда. Ты можешь сделать все сам.

— Что сейчас заходит лучше всего?

— Я не делаю то, что заходит людям. Я делаю то, что заходит мне. Если мне это нравится, то обязательно найдутся единомышленники.

Фото: Afisha

Артем Куля, Юлия Бугаева