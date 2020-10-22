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Факты / Шоу-бизнес

Я был уверен, что попаду в ад: Мэттью Макконахи о сексуальном насилии в юности

Голливудский актер Мэттью Макконахи издал свои мемуары Greenlights (Зеленые огни), в которых рассказал о сексуальном насилии в юности.

Актер написал, что его первый сексуальным опыт был в 15 лет, его принудили к сексу путем шантажа.

Я был уверен, что попаду в ад: Мэттью Макконахи о сексуальном насилии в юности

— Я был уверен, что попаду в ад за секс до брака. Сегодня я просто уверен, надеюсь, что это не так, — поделился Макконахи.

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Кроме того, в 18 лет артист стал жертвой сексуального насилия. Он потерял сознание в фургоне и был растлен мужчиной. Однако Макконахи отметил, что не чувствует себя жертвой.

Также актер рассказал в мемуарах о смерти своего отца в 1992 году — он умер в возрасте 63 лет от сердечного приступа, случившегося во время секса.

Ники Минаж родила первенца от мужа-насильника

Американская исполнительница Ники Минаж родила первенца от своего мужа Кеннетта Петти.

О рождении ребенка 37-летней американской певицы сообщил журнал People со ссылкой на собственные источники.

Источник: Variety

Фото: Dreamstime

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