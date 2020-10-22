Евгений Ковтуненко — участник шоу Холостячка 2020 с Мишиной

Юрист и ресторатор Евгений Ковтуненко стал третьим участником романтического проекта Холостячка на телеканале СТБ, премьера которого состоится в пятницу, 23 октября.
По словам 36-летнего Евгения, он оставил свой бизнес, чтобы попытаться построить отношения с Ксенией Мишиной — главной героиней проекта.
— Хочу познакомиться и больше узнать о Ксении. Я специально не изучал ее социальные сети, потому что только в общении можно понять глубину человека, — прокомментировал Евгений.
В своих соцсетях Евгений Ковтуненко называет себя юристом на миллиард.
Кроме бизнеса и юриспруденции, он также снимался во многих украинских телешоу.
По состоянию на 22 октября Евгений Ковтуненко стал третьим объявленным участником реалити Холостячка.
Первым о своей готовности завоевать сердце главной героини заявил Андрей Рыбак — радиоведущий и комик.
Позже стало известно, что в проекте примет участие Александр Эллерт — один из авторов студии Квартал 95.
Ксения Мишина в проекте #СильнаЯ
В начале октября телеканал СТБ презентовал новый социальный проект #СильнаЯ, посвященный проблеме женской дискриминации и стереотипов.
В одной из серий Ксения Мишина рассказала о собственном опыте борьбы с несправедливостью и обретения успеха.
Всего проект #СильнаЯ состоит из 14 интервью с известными женщинами в украинском социуме.
Фото: kov2nenko