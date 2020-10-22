Жизнь в драме, или почему украинское кино такое печальное

22 октября в рамках Киевской недели критики состоялось вручение ежегодной национальной премии кинокритиков Киноколо. За звание лучшего фильма соревновались три фестивальных хита украинского производства: Атлантида, Плохие дороги и Номера. Каждый из них в отдельности — достижение режиссерского таланта. Однако все они вместе — замечательный срез украинского кино, вращающегося вокруг драмы, как Земля вокруг Солнца.

Атлантида

Фильм Валентина Васяновича изначально казался главным фаворитом премии кинокритиков. И он вполне заслуженно победил. Наиболее раскрученная в профессиональном сообществе картина завоевала прошлой осенью гран-при секции Горизонты на Венецианском кинофестивале. Атлантида — это первая украинская лента, удостоенная такой награды.

После этого творческая группа показала картину на полусотне фестивалей и собрала еще четыре гран-при. И вот, наконец, Атлантиду сможет увидеть отечественная публика. А кто не сделает этого в рамках Киевской недели критики, будет ждать ноября, когда она выйдет в украинский прокат. К слову, произойдет это более чем через год после премьеры в Венеции.

Но захочет ли общественность проголосовать гривной за этот фильм, даже несмотря на то, что он будет представлять Украину на следующем Оскаре?

Сюжет Атлантиды рассказывает о выдуманном 2025, спустя год после того, как война с Россией закончилась победой нашего государства. И такая, казалось бы, положительная завязка на самом деле дает старт весьма трагическому поиску жизни в опустошенных землях.

Главные герои, оставшиеся жить и работать в изувеченном Донбассе, цепляются за обыденность в тщетных попытках привести в порядок край, душа которого разлетелась на тысячи осколков снарядов и сотни тысяч пустых гильз.

Заводы закрываются, а люди и государство по-прежнему не могут разобраться с отмирающими профессиями. Бывшие воины устраиваются простыми рабочими или водителями, самостоятельно переживая ПТСР. А археологи занимаются поиском и эксгумацией жертв войны.

На этом крайне неприятном фоне зарождается любовь главных героев, такая же надрывно трагическая, как и окружающая их действительность.

Согласитесь, не каждый рядовой зритель захочет окунуться в такую ​​печальную действительность. Тем более на афише не будет знакомых имен актеров, потому что все роли исполнили непрофессионалы — волонтеры, ветераны АТО, бойцы ВСУ.

Одного из главных персонажей сыграл Андрей Рымарук — бывший разведчик, который сейчас работает в фонде Вернись живым.

Однако, этот фильм стоит посмотреть хотя бы ради постановки самого высокого уровня. Статическая камера становится словно приоткрытым окном в тот вымышленный мир 2025 года. Герои каждой сцены, часто не только люди, но и бульдозеры, гаубицы, железнодорожные вагоны, словно участники балета, выверенными движениями перемещаются в длинном кадре под бдительным взором Валентина Васяновича. Это как набор видеооткрыток, хоть и печальных, но очень красивых.

Плохие дороги

Второй фаворит премии — драма Плохие дороги от Натальи Ворожбит. Наталья прежде всего известна как сценарист и драматург. Она работала над сериалом Школа с Валерией Гай Германикой и отечественными фильмами Киборги и Дикое поле.

Плохие дороги — это экранизация пьесы Ворожбит 2016 года и одновременно ее дебют как режиссера полнометражного кино.

Фильм скомпонован из четырех новелл, события которых происходят на Востоке в течение 2015 года. Место действия определяет общий эмоциональный окрас. Каждая из новелл раскрывает неприятные стороны жизни региона во время гибридной войны.

Это и пьяные директора школ, пытающихся жить по принципу “и нашим, и вашим”, и школьницы, встречающиеся с военнослужащими как единственными платежеспособными мужчинами региона, и пророссийские боевики, берущие в плен украинок, чтобы насиловать и издеваться.

Это не первая лента об ужасах войны, за последние годы мы их увидели немало. Но именно Ворожбит удалось так мастерски показать нечеловеческие испытания, выпавшие на долю Украины, что и смотреть страшно, и отвернуться не можешь.

Особенно врезается в память новелла о боевика и его заложнице, над которой он издевается потому, что так принято, ведь он ее враг. А сам оказывается не менее изувеченным войной, в отчаянии признает, что теряет человеческий облик, и мечтает вернуть все назад.

За свою работу команда фильма в этом году получила премию Circolo del Cinema di Verona недели критики Венецианского кинофестиваля как за наиболее инновационный фильм. Украинские же зрители смогут увидеть ее в рамках фестиваля Киевская неделя критики или в прокате в начале 2021 года.

Номера

Антиутопия Номера Олега Сенцова и Ахтема Сеитаблаева отличается от двух предыдущих картин местом действия. Эта ироническая трагикомедия происходит в вымышленном камерном мире, где общество живет без имен и ранжировано по номерам.

Во главе всего стоит божество — Ноль. А десять его последователей, от первого до десятой, живут жизнью причудливых соревнований, ежедневно начиная мнимым стартом и заканчивая не менее бессмысленным финишем. Все потому, что так было принято всегда и описано в Правилах, спущенных сверху Нулем.

Это, как и у Ворожбит, киноадаптация пьесы, которую Сенцов написал почти 10 лет назад. Однако актуальности она не потеряла, и когда режиссер попал за решетку в России, он дистанционно работал над превращением пьесы в кино. Ахтем Сеитаблаев стал его сорежиссером и занимался съемками в Украине.

Фильм Номера, отсылая к советскому авторитаризму, изображает заключенное общество, выполняющее священные для них правила, которые любому внешнему наблюдателю покажутся глупостью.

Однако когда у части общества зарождается критическое мышление и возникают вопросы, сопротивление социума оказывается не меньшим, чем самой системы власти.

Номера вышли ироничной пьесой, которая хоть и попала на большие экраны, от своих корней не избавилась. Отсюда и совершенно театральная камерность и декорации, и слишком эмоциональная игра актеров.

Мировая премьера фильма состоялась в рамках программы специальных показов Berlinale Special Берлинского кинофестиваля, а в украинский прокат Номера попадут 19 ноября.

Все будет драма

Тройка фаворитов премии Киноколо могла бы стать хорошей визуализацией 2020 года. Мол, какой год, такое и кино, ничего положительного ждать не приходится.

Однако украинские фильмы, получающие признание на международных фестивалях, и раньше тяготели к драме, которую в народе называют “чернухой”. Широкая публика такие фильмы часто игнорирует, потому что и так жизнь трудная, зачем еще и в кино забивать голову печальными мыслями.

В лидерах же просмотров вторичные комедии с плоским юмором или мелодраматические сериалы на телевидении. Но почему же так случилось, что сильные режиссеры и выдающиеся картины в Украине появляются преимущественно в узкой драматической плоскости такого разнопланового мира кинематографа?

Главная проблема — в сценаристах, дефицит которых мы не можем преодолеть за все годы независимости. У нас так и не появилось институтов сферы кинопроизводства, готовящих, возможно, самую важную профессию для кино.

Как говорил Хичкок, чтобы сделать великий фильм, нужно три вещи — сценарий, сценарий и еще раз сценарий.

Однако на хорошего сценариста не выучишься в украинском ВУЗе. Не станешь им и на телевидении, где половина сериалов просто скопирована с зарубежных, а другая половина является банальной мыльной оперой. Где же здесь набраться опыта? Поэтому и получается, что оригинальные идеи появляются разве что в театре, да и то лишь там, где современная сцена смогла вытеснить классические спектакли.

Автором же главных фильмов страны последних лет вообще выступила война на Востоке. И нынешний победитель премии Киноколо фильм Атлантида, и Плохие дороги основаны на реальных историях из Донбасса. Можно вспомнить и драму Забытые Дарьи Онищенко, которая также боролась за звание лучшего фильма этого года. Или фестивально успешный Донбасс Сергея Лозницы — лучший фильм 2018 года по версии украинских кинокритиков.

Все эти ленты вдохновлены войной, написаны трагической судьбой людей, попавших в жернова вооруженного конфликта. Их авторы собрали и переосмыслили реальные истории. Поэтому пока в Украине не появится система, позволяющая готовить сценаристов, мы будем обречены прибегать к воспроизводству и рефлексии нарратива, написанного не нами.

Будем страданиями украинцев на экране перекрывать отсутствие оригинальных историй и персонажей, которым захочется сопереживать, а не только сочувствовать. Так и будем жить на двух полюсах — авторских фестивальных драм и пустых телевизионных развлекательных продуктов.

Дмитрий Сидоренко

Фото предоставлены организатором фестиваля Киевская неделя критики — компанией Артхаус Трафик.