Холостячка СТБ — Андрей Шатырко стал участником проекта

Уже сегодня, 23 октября, состоится долгожданная премьера романтического реалити-шоу Холостячка.

Главная героини — актриса театра и кино, звезда сериала Крепостная Ксения Мишина. Именно за ее сердце будут бороться 16 самых достойных мужчин страны.

На первой вечеринке зрители наконец увидят участников. Одним из претендентов на сердце Холостячки стал 29-летний ведущий, музыкант и блогер Андрей Шатырко.

— Я еду на встречу к ней… Мы познакомились с Ксенией за кулисами одного из телевизионных шоу. Было как в фильме: идет девушка в замедленном эффекте, волосы развеваются… Ради Ксении я готов быть лучшим, — комментирует участник проекта.

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Премьера романтического реалити-шоу Холостячка состоится в 19.00 на телеканале СТБ.

Ксения Мишина в проекте #СильнаЯ

В начале октября телеканал СТБ презентовал новый социальный проект #СильнаЯ, посвященный проблеме женской дискриминации и стереотипов.

В одной из серий Ксения Мишина рассказала о собственном опыте борьбы с несправедливостью и обретения успеха.