Холостячка в Instagram: Мишина запускает прямые эфиры с Решетником

Главная героиня шоу Холостячка Ксения Мишина запускает прямые эфиры в Instagram с ведущим Григорием Решетником.

Романтическое реалити Холостячка на телеканале СТБ стартует в пятницу, 23 октября, в 19.00, а первая Instagram-трансляция будет идти с 22.00 до 22.45.

Поклонники проекта смогут пообщаться между собой, задать вопрос Ксении Мишиной в комментариях и обсудить следующие серии шоу Холостячка.

Прямые эфиры Холостячки с Григорием Решетником проходить на странице holostyakstb в Instagram.

Телеведущий поделился своими эмоциями по запуску трансляций с Ксенией Мишиной: по его словам, на прямые эфиры будут приходить герои шоу, а также украинские звезды.

Съемки реалити-шоу Холостячка

В августе стало известно о старте съемок реалити Холостячка, главной героиней которого стала актриса Ксения Мишина.

Поклонникам Ксения запомнилась главной ролью в сериале Крепостная.

За время съемок Холостячка дала несколько интервью, в которых делилась своими впечатлениями от проекта и рассказывала о том, как проходят первые вечеринки.

Также свои мысли озвучивали и участники шоу, которые пришли побороться за сердце главной героини.

Все они обращали внимание невероятно красивые глаза Ксении, ее женственность, мировоззрение и харизму.