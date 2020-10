Популярная американская певица Ариана Гранде выпустила видео на свою новую песню Positions. Трек — заглавный сингл с нового альбома Гранде , который выйдет 30 октября.

Режиссером клипа стал Дэйв Мейерсон. За несколько часом он уже набрал почти 500 млн просмотров и 90 тыс. комментариев.

В клипе Гранде фигурирует как президент, и показывает, как она проводит пресс-конференции, обсуждает решения в Овальном кабинете, выгуливает своих собак по территории Белого дома и многое другое.

В одной из сцен певица возлагает медаль на работника USPS.

Пользователи YouTube в который раз отмечают в комментариях, какой невероятный вид был у Арианы Гранде.

