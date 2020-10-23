Популярная украинская реперка Аlyona Alyona выпустила клип на песню Rayon. Трек записан в дуэте с музыкантом Fatbelly.

Главная тема новой песни — родной район, в котором ты знаешь чуть ли не каждую песчинку.

— У меня была демка карантинная, она понравилась Жене и он написал крутой куплет и свой вариант припева. Хочется, чтобы это качало наши родные районы, — написала Аlyona Alyona в описании под видео.

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Зрители оставляют под клипом положительные комментариев и говорят, что не ожидали такого дуэта.

В сентября реперка Alyona Alyona попала в список номинантов премии Европейского Союза The Music Moves Europe Talent Awards.

За награду соревнуются 16 европейских музыкантов.

Церемония награждения состоится 15 января на фестивале Eurosonic Noorderslag 2021 в Гронингене в Нидерландах.

Победитель получит €10 тыс. на развитие своей карьеры