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Факты / Шоу-бизнес / Музыка

Секс, кровь и смерть: The Weeknd показал клип на песню Too Late

Американский певец The Weeknd представил клип на песню Too Late из последнего альбома After Hours.

Это видео является продолжение истории из предыдущего ролика артиста — In Your Eyes. Клип закончился тем, что The Weeknd остался без головы.

По сюжету нового видео Too Late, две девушки находят ту самую голову на дороге и забирают к себе в особняк.

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После ряда откровенных манипуляций с головой The Weeknd, девушки пытаются пришить ее к чужому телу. А закончатся ролик сексом уже с обновленным The Weeknd.

Однако вижуал клипа для многих покажется знакомым, ведь выглядит видео, как реверанс на нашумевшие в 2005 году снимки в Vogue Italia от фотографа Стивена Майзеля. Фотосет назывался Makeover Madness.

After Hours —  The Weeknd

20 марта The Weeknd презентовал новый альбом After Hours, в который вошли 14 песен.

Среди них – Blinding Lights, Heartless и After Hours, представленные ранее.

Свой альбом канадский певец посвятил одноименному фильму Мартина Скорсезе 1985 года После работы.

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