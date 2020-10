Американский певец The Weeknd представил клип на песню Too Late из последнего альбома After Hours.

Это видео является продолжение истории из предыдущего ролика артиста — In Your Eyes. Клип закончился тем, что The Weeknd остался без головы.

По сюжету нового видео Too Late, две девушки находят ту самую голову на дороге и забирают к себе в особняк.

После ряда откровенных манипуляций с головой The Weeknd, девушки пытаются пришить ее к чужому телу. А закончатся ролик сексом уже с обновленным The Weeknd.

Однако вижуал клипа для многих покажется знакомым, ведь выглядит видео, как реверанс на нашумевшие в 2005 году снимки в Vogue Italia от фотографа Стивена Майзеля. Фотосет назывался Makeover Madness.

After Hours — The Weeknd