Шоу Холостячка 2020 на СТБ: как прошел первый выпуск (ФОТО)

На телеканале СТБ стартовало долгожданное шоу Холостячка с Ксенией Мишиной.

На первой вечеринке участники пытались поразить главную героиню реалити, чтобы получить заветную бутоньерку.

Однако без казусов не обошлось. Если кто-то долго готовился к свиданию, то некоторые приехал даже без ромашки в руках.

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Первым поражать взялся юрист Евгений Ковтуненко. Он подарил 101 розу Ксении. Подарок сильно поразил девушку.

Юморист Александр Эллерт привез в подарок кулон, который сделал собственными руками.

Андрей Рыбак использовал первую встречу, чтобы извиниться. В свое время он неудачно пошутил об актрисе, поэтому получил бан в соцсети. Однако мужчина настолько поразил Ксению, что она не только его простила, но и вручила бутоньерку первого впечатления.

Самый молодой участник Игорь устроил быстрый ужин для холостячки. Поражать он собрался блюдами из мяса, однако не получилось, ведь Мишина — вегетарианка.































































Мясо для вегетарианки и ручная работа: как прошел первый выпуск Холостячки / 16 фотографий

Романтическое реалити Холостячка на телеканале СТБ стартовало 23 октября в 19.00.

По пятницах в 22.00 Ксения Мишина будет выходить в прямой эфир с ведущим Григорием Решетником.

Поклонники проекта смогут задать вопрос Ксении Мишиной в комментариях и обсудить следующие выпуски Холостячки.

Фото: СТБ