Шоу Холостячка 2020 на СТБ: как прошел первый выпуск (ФОТО)

На телеканале СТБ стартовало долгожданное шоу Холостячка с Ксенией Мишиной.
На первой вечеринке участники пытались поразить главную героиню реалити, чтобы получить заветную бутоньерку.
Однако без казусов не обошлось. Если кто-то долго готовился к свиданию, то некоторые приехал даже без ромашки в руках.
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Первым поражать взялся юрист Евгений Ковтуненко. Он подарил 101 розу Ксении. Подарок сильно поразил девушку.
Юморист Александр Эллерт привез в подарок кулон, который сделал собственными руками.
Андрей Рыбак использовал первую встречу, чтобы извиниться. В свое время он неудачно пошутил об актрисе, поэтому получил бан в соцсети. Однако мужчина настолько поразил Ксению, что она не только его простила, но и вручила бутоньерку первого впечатления.
Самый молодой участник Игорь устроил быстрый ужин для холостячки. Поражать он собрался блюдами из мяса, однако не получилось, ведь Мишина — вегетарианка.
Романтическое реалити Холостячка на телеканале СТБ стартовало 23 октября в 19.00.
По пятницах в 22.00 Ксения Мишина будет выходить в прямой эфир с ведущим Григорием Решетником.
Поклонники проекта смогут задать вопрос Ксении Мишиной в комментариях и обсудить следующие выпуски Холостячки.
Фото: СТБ