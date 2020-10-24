При помощи музыки призывали людей оставаться дома — группа TVORCHI

В Киеве состоялась Церемония награждения лауреатов Всеукраинской бизнес-премии Cabinet Boss. TOP-50. Самые успешные и влиятельные украинцы собрались в Fairmont Grand Hotel Kyiv. Группа TVORCHI, основанная саунд-продюсером Андреем Гуцуляком и вокалистом Джеффри Кенни, рассказала Фактам ICTV о том, как карантин повлиял на музыкальную индустрию.

— С внедрением карантина концертная программа изменилась. Даете ли вы сейчас концерты?

— Андрей: Сначала мы были на изоляции. У нас переносились концерты и отменился тур по Украине, но со смягчениями нас начали приглашать на разные события: частные и публичные. Поэтому концертная программа понемногу встает с колен. Еще с первого месяца карантина мы адаптировались к условиям, но надеемся, что все улучшится.

— Как музыкальная культура изменилась в условиях карантина?

— Андрей: За период карантина мы написали новый альбом. Мы готовили его раньше, но на карантине появилось время его закончить. Мы его презентовали 25 сентября: называется 13 минут и сейчас его можно послушать на всех платформах. Я считаю, что карантин — это время, когда мы имеем возможность покреативить.

— Какие самые оригинальные идеи появлялись у вас в условиях карантина?

— Андрей: Звуки карантина: возникла идея записать звуки, которые окружают нас ежедневно. Из этого мы сделали небольшой джингл и выпустили его в мир, призывая людей оставаться дома.

— Джеффри, а как сейчас твой украинский язык?

— Джеффри: Намного лучше! (Улыбается). Я практикую его, слушая людей. Например, с Андреем мы достаточно близкие, поэтому часто он учит меня украинсому языку. Думаю, что достаточно скоро я смогу свободно разговаривать.

— Ты рассказывал, что была часть песни, где ты должен был бегло разговаривать на украинском и у тебя возникали проблемы с этим…

— Джеффри: На самом деле во всех частях песни! Когда мы записывали первый трек на украинском, то были много сложных слов для меня. Наши друзья помогали мне с ними. Наверное, для этого нужно время.

— Ты сравнивал когда-то музыкальную индустрию в Украине с той, что у тебя на родине?

— Джеффри: Они очень отличаются! Если говорить о Нигерии, то людям очень сложно что-то изменить. В Украине наоборот: люди больше открыты к чему-то новому, к экспериментам.

Фото: СТБ

Артём Куля, Юлия Бугаёва