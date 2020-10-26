На СТБ состоялась премьера шоу Холостячка с Ксенией Мишиной — актрисой, звездой сериала Крепостная.

За сердце холостячки пришли побороться 16 участников, однако после первой встречи четверо мужчин попрощались с этой мечтой, так и не получив от Ксении бутоньерку.

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Участники шоу Холостячка:

Андрей Рыбак (29 лет) — юморист, ведущий. Андрей уже 11 лет занимается творчеством — пишет скетчи и сценарии юмористических проектов. Сергей Кириенко (29 лет) — работает в IT-сфере, занимается СЕО-продвижением. Также активно занимается своими соцсетями, в которых вдохновляет своих подписчиков на свершения. Евгений Ковтуненко (36 лет) – владелец юридической компании, совладелец ресторана FILETTO. Игорь Бабко (23 года) — владелец аутсорсингового агентства, занимается разработкой веб-сайтов. Константин Скрипачук (40 лет) – фотограф, владелец фотостудии, участник международных выставок. Делал репортажи для миссий ОБСЕ и ЕС в Украине. Андрей Шатырко (28 лет) — предприниматель. Занимается продюсированием блогеров в Instagram, TikTok и других соцсетях. Несколько лет работает ведущим бэкстейджа в проектах Танцы со звездами. Алексей Тригубенко (31 год) – владелец фирмы, которая сдает водителям такси авто в аренду. Илья Рыбальченко (33 года) – бизнесмен, совладелец большой автомойки. Был женат. Владимир Оксамытный (29 лет) – фотограф. Ранее владел фотостудией в Виннице, а сейчас хочется открыть студию в Киеве. Артем Шепель (29 лет) – профессиональный спортсмен. Назар Дзивульский (30 лет) – ранее владел сетью магазинов оптово-розничной торговли, бизнес-журналом и тренажерным залом в Тернополе. Отучился на моушен-дизайнера и развивается в этом направлении. У Назара есть 6-летний сын Платон. Александр Эллерт (33 года) – автор студии Квартал 95, ведущий. Был женат, имеет дочь Элю.

Шоу Холостячка

24 октября на телеканале СТБ стартовало долгожданное шоу Холостячка с Ксенией Мишиной. На первой вечеринке участники пытались поразить главную героиню реалити, чтобы получить заветную бутоньерку.

Однако без казусов не обошлось. Если кто-то долго готовился к свиданию, то некоторые приехал даже без ромашки в руках.