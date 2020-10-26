Участники шоу Холостячка 2020 — биографии

На телеканале СТБ состоялась долгожданная премьера романтического реалити Холостячка. Главной героиней стала замечательная актриса театра и кино, звезда сериала Крепостная Ксения Мишина. За ее сердце поборятся 12 участников.

Факты ICTV подготовили биографии мужчин, которые участвуют в проекте Холостячка.

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Андрей Рыбак — 29-летний ведущий мероприятий, радиоведущий программы Порадомойшоу. Участвовал в различных юмористических проектах. Уже 11 лет пишет скетчи и сценарии юмористических проектов. У Андрея было несколько серьезных отношений. После того, как первая девушка его бросила, он узнал о ее измене. Тогда сильно разочаровался в женском поле и решил, что будет цинично относиться ко всем его представительницам. Встречался с разными девушками, в основном из юмористической тусовки. Однако надеется все еще встретить свою настоящую любовь.

Назар Дзивульский — 30-летний моушен-дизайнер. У Назара был свой бизнес. Сеть магазинов оптово-розничной торговли, свой бизнес-журнал и тренажерный зал в Тернополе. От первых серьезных отношений у Назара есть 6-летний сын Платон. О беременности девушки он узнал уже после расставания с ней. На бывшей жене Назар женился через три месяца после знакомства. На почве ее патологической ревности они развелись.

Алексей Тригубенко — 31-летний бизнесмен. 3,5 года назад вместе с другом основал собственную компанию, которая сдает водителям такси авто в аренду. Сначала у Алексея было всего две машины, а сейчас в его автопарке их уже 140. Мужчина жил с девушкой семь лет. Нежелание иметь детей заставило его задуматься о перспективе таких отношений, поэтому он порвал с ней.

Евгений Ковтуненко — 36-летний владелец юридической компании, которая входит в топ 50 лучших юридических компаний Украины. Совладелец ресторана FILETTO в Киеве, а также бренд-шеф своего заведения. С девушкой, с которой были серьезные отношения, совместно развивал бизнес-ресторан. Через 6 лет отношений готовился сделать ей предложение. Но так и не поженились. Расстались, потому что все рабочие моменты, связанные с рестораном, переносились на личные отношения.

Александр Эллерт — 33-летний автор шуток в студии Квартал 95, ведущий. В студенческие годы Александр познакомился со своей первой женой. В браке родилась дочь Эля. Однако через два года семья распалась. У супругов были разные взгляды на жизнь. Через семь лет после первого брака Александр женился во второй раз на девушке из общей компании. Однако прожили они недолго, так как поняли, что дружить у них получалось лучше, чем строить семью.

Константин Скрипачук — 40-летний профессиональный фотограф. Есть своя фотостудия. Делал репортажи для миссий ОБСЕ и ЕС в Украине. Постоянный участник международных выставок. Трижды был в серьезных отношениях. Дважды женат. С первой женой встречались со школы. Жили вместе 11 лет, но расстались из-за того, что отношения никак не развивались. Девушка не хотела детей, а для Константина обзавестись настоящей, полной семьей — главная цель в жизни.

Артем Шепель — 29-летний профессиональный спортсмен. Родители отвели Артема на секцию по тхэквондо в пять лет. С тех пор он не пропускал ни одной тренировки. Артем мастер спорта и многократный чемпион мира. Двукратный чемпион мира по ММА (смешанные единоборства). Серьезные отношения длились пять лет. Об этой девушке до сих пор вспоминает с улыбкой. Говорит, что она как никто другой его понимала и всегда поддерживала. Расстались по его инициативе.

Андрей Шатырко — 28-летний предприниматель. Продвигает людей и их творчество в Instagram, TikTok и других соцсетях. Несколько лет работает ведущим бэкстейджа в проектах Танцы со звездами и Голос страны. Серьезными называет те отношения, которые длятся дольше девяти месяцев. Когда Андрей влюбляется, ему сносит крышу. В его жизни были серьезные отношения. Два раза делал девушками предложение.

Сергей Кириенко — 29-летний IT-специалист, занимается СЕО-продвижением. Дважды были серьезные отношения. Первые — в 23 года, они с девушкой были из одной компании. Разногласия начались где-то на третьем году отношений, когда взгляды на все мелочи вдруг стали расходиться. Вторые серьезные отношения у Сергея продолжались два года.

Владимир Бархатный — 29-летний фотограф. В Виннице открыл фотостудию на 100 кв. м. Два года назад переехал в Киев, где также создает фотостудию. Мужчина имел много съемок в Италии, Испании. В школьные годы был сильно и влюблен, о чем пожалел. Сейчас Владимир считает, что у него есть желание создать семью. Он не видит рядом с собой бизнес-леди, но верит в химию с творческой девушкой.

Игорь Бабка — 23-летний владелец аутсорсингового агентства, занимается разработкой веб-сайтов. Дважды были серьезные отношения. Первые — подростковая любовь. Продолжались около года, но, когда переехал жить в Чехию, понял, что отношения на расстоянии — это слишком тяжело. Вторые отношения продолжались 3,5 года. Эта девушка точно не соответствовала его идеалу, но с ней было интересно. Но через некоторое время Игорь стал все больше замечать, что у них разные взгляды на жизнь.

Илья Рыбальченко — 33-летний бизнесмен. Началось все восемь лет назад, когда было популярно открывать экспресс-парикмахерскую. Через пару месяцев вложенные деньги окупились, а кабинка для экспресс-стрижки превратилась в настоящий салон красоты с хорошим доходом. Впоследствии он продал парикмахерскую и начал делать бизнес под ключ. Сейчас он также совладелец крупной автомойки. Илья был женат. Говорит, что по-настоящему влюблялся только один раз.

Ксения Мишина ищет любви: состоялась премьера реалити

23 октября состоялась премьера проекта Холостячка. По результатам первой серии проект покинули четверо мужчин. Всего бороться за сердце Ксении Мишиной пришло 16 участников.

Холостячку можно посмотреть на канале СТБ. Серии выходят каждую пятницу в 19.00.