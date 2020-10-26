Нателла Крапивина прокомментировала отношения Лободы и Линдеманна

Продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина прокомментировала слухи о романтических отношениях певицы с Тиллем Линдеманном.

Крапивина прямо не ответила, но заверила, что это не придуманная история и к пиару никакого отношения не имеет.

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— Я не считаю это продюсерской историей. Это вообще связано с личной жизнью моего артиста, и я ее не комментирую. Абсолютно никакого продюсерского умысла в этом не было. Это вообще не моя история, я в нее не погружаюсь, — заявила Крапивина.

Также она добавила, что, как продюсер, она против каких-то альянсов и искусственных пар.

Роман Лободы с Линдеманном

Первые слухи об отношениях Светланы Лободы с Тиллем Линдеманном возникли в 2017 году после фестиваля Жара. Там пару впервые заметили вместе.

Однако сама Лобода неоднократно отрицала сообщения СМИ об отношениях с Тиллем.

Однако в 2018 году Светлана назвала свою новорожденную дочь Тильдой и отказалась раскрывать личность отца.

Когда Лобода попала в больницу и перенесла операцию, то именно Линдеманн забирал ее оттуда.

В 2019 году певица также снялась в клипе группы Lindemann, в которой задействован Линдеманн