Netflix опубликовал первый тизер четвертого сезона сериала Леденящие душу приключения Сабрины. К слову этот сезон, в котором восемь эпизодов, станем финальным для сериала.

Сериал появится на стриминговом сервисе в канун Нового года — 31 декабря.

В трейлере создатели показали моменты из предыдущих сезонов и динамичные сцены из предстоящего.

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Римейк сериала о маленькой ведьме Сабрине появился на Netfliх в октябре 2018 года.

Главные роли исполнили Кирнан Шипка, Росс Линч, Чанс Пердомо, Джаз Синклер.

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