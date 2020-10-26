Netflix опубликовал первый тизер четвертого сезона сериала Леденящие душу приключения Сабрины. К слову этот сезон, в котором восемь эпизодов, станем финальным для сериала.
Сериал появится на стриминговом сервисе в канун Нового года — 31 декабря.
В трейлере создатели показали моменты из предыдущих сезонов и динамичные сцены из предстоящего.
Читайте: Премьеры осени 2020 на Netflix: что смотреть
Римейк сериала о маленькой ведьме Сабрине появился на Netfliх в октябре 2018 года.
Главные роли исполнили Кирнан Шипка, Росс Линч, Чанс Пердомо, Джаз Синклер.
Трейлер фильма Манк Дэвида Финчера
Расширенный трейлер фильма Манк режиссера Дэвида Финчера, премьера которого запланирована на 4 декабря 2020 года на Netflix, появился в сети.
Биографическая кинолента расскажет аудиторию историю голливудского сценариста Германа Манкевича и его работы над легендарным фильмом Гражданин Кейн, который вышел в 1941 году.