Топ-модель Эмили Ратаковски сообщила о своей беременности и показала округлившийся живот. 29-летняя модель и ее супруг Себастьян Бир-Макклард ожидают рождения первенца.

Округлившийся беременный живот Ратаковски показала во время съемки для цифровой обложки журнала Vogue.

Однако модель не спешит узнавать пол будущего малыша. Более того, Эмили говорит, что они с мужем не планируют узнавать пол ребенка до его 18-летия.

— Нам нравится отвечать, что мы не узнаем пол, пока нашему ребенку не исполнится 18 лет, и что тогда он сообщит нам об этом. Все смеются над этим, — рассказывает модель.

Она добавила, что в этих словах есть истина, ведь есть вещи гораздо важнее, чем то, с какими гениталиями родиться ребенок.

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— Кем будет этот человек? Для какого человека мы станем родителями? Как он изменит нашу жизнь и то, кем мы являемся? Это удивительная и устрашающая концепция, которая делает нас беспомощными, — отмечает Ратаковски.

По ее словам, они просто не хотят вешать на ребенка гендерные стереотипы, но интерес к его полу, конечно, присутствует.

Ратаковски поделилась, что ее муж любит говорить Мы беременны. Однако она в шутку возмущается, что все физические тяжбы беременности приходится терпеть только ей.

Ратаковски снялась в крошечном бикини

Топ-модель Эмили Ратаковски опубликовала откровенную рекламу собственного бренда. Видео она запостила на своей странице в Instagram. 28-летняя Ратаковски продемонстрировала своим подписчиками лук из новой коллекции ее бренда Inamorata Woman.

Источник: Vogue