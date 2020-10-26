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Пока не время: София Стужук не рассказала детям о смерти отца

Блогер София Стужук, которая десять дней назад потеряла мужа Дмитрия Стужука, держит в тайне от детей смерть их отца.

В Instagram-stories София призналась, что ничего не говорила, чтобы не травмировать дочерей и сына.

Дмитрий Стужук: жена София не рассказала детям о смерти отца

— Малышам я еще ничего не говорила. Они пока ни разу не спрашивали, честно говоря. И к моему счастью, потому что боюсь представить, как это будет. Но хорошо, что они хоть маленькие. Лола еще не в состоянии это понять, а Давиду буду объяснять. В планах рассказать ему, когда он спросит. Это очень больно, но обманывать и скрывать я не собираюсь, — сообщила блогер.

Instagram-аккаунт Софии Стужук имеет более 5 млн подписчиков, и уже больше недели сторонники оставляют слова поддержки и сочувствия в комментариях под совместными фото экс-супругов.

Дмитрий Стужук: жена София не рассказала детям о смерти отца

У Софии и  Дмитрия Стужука было трое совместных детей — сын Давид и две дочери: Лола и Оливия. В начале 2020 года пара сообщила о разрыве отношений, но продолжала заниматься воспитанием детей.

София Стужук продолжает вести свою страницу и уверяет, что сможет справиться с чувствами и переживаниями, которые нахлынули на нее после смерти Дмитрия.

16 октября украинский блогер Дмитрий Стужук умер от осложнений, вызванных коронавирусом.

Последние дни своей жизни Дмитрий провел в реанимации. Он пережил клиническую смерть и находился в крайне тяжелом состоянии.

В день смерти София Стужук написала на своей странице, что сердце ее мужа не выдержало.

Источник: sofia_stuzhuk

Фото: sofia_stuzhuk

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