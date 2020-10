Австралийская группа AC/DC, которая на сцене уже 47 лет, впервые с 2014 года презентовала новый клип на трек Shot In the Dark. Сингл войдет в новый альбом под названием Power Up.

К слову, это первый сингл после возвращения вокалиста Брайана Джонсона, которого уволили из группы в 2016 году из-за потери слуха.

Читайте: Секс, кровь и смерть: The Weeknd показал клип на песню Too Late

Премьера альбома ожидается 13 ноября.

Лана Дель Рей презентовала новый клип

Американская певица Лана Дель Рей впервые за последний год выпустила новый клип на песню Let Me Love You Like A Woman.

Клип снимался на пленку та iPhone Ланы во время карантина в Малибу.