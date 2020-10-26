Евровидение-2021: организаторы назвали список стран-участниц

В песенном конкурсе Евровидение 2021 примет участие 41 страна. Об этом идется на сайте организации.

Состав стран остался неизменным с 2020 года. Организаторы продолжают работу над возможными сценариями проведения соревнования, поддерживая диалог со всеми участниками.

— Мы благодарны 41 телерадиовещательной компании, которые принимают участие, за то, что они помогли нам вернуть Евровидение в 2021 году, — отметил исполнительный директор конкурса Мартин Остердаль.

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Из 41 страны-участницы 35 будут соревноваться в двух полуфиналах, затем по 10 из них присоединятся к Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании в Гранд-финале.

Какие страны примут участие в конкурсе:

Албания

Армения

Австралия

Австрия

Азербайджан

Беларусь

Бельгия

Болгария

Хорватия

Кипр

Чешская Республика

Дания

Эстония

Финляндия

Франция

Германия

Грузия

Греция

Исландия

Ирландия

Израиль

Италия

Латвия

Литва

Мальта

Молдова

Нидерланды

Северная Македония

Норвегия

Польша

Португалия

Румыния

Россия

Сан-Марино

Сербия

Словения

Испания

Швеция

Швейцария

Украина

Соединенное Королевство

Евровидение 2021

Евровидение 2021 пройдет в Роттердаме (Нидерланды). Город должен был принять конкурс в 2020 году, но мероприятие отменили из-за эпидемии коронавируса.

Полуфиналы песенного конкурса Евровидение 2021 состоятся 18 и 20 мая. Финал запланирован на 22 мая.