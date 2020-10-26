Евровидение-2021: организаторы назвали список стран-участниц

В песенном конкурсе Евровидение 2021 примет участие 41 страна. Об этом идется на сайте организации.
Состав стран остался неизменным с 2020 года. Организаторы продолжают работу над возможными сценариями проведения соревнования, поддерживая диалог со всеми участниками.
— Мы благодарны 41 телерадиовещательной компании, которые принимают участие, за то, что они помогли нам вернуть Евровидение в 2021 году, — отметил исполнительный директор конкурса Мартин Остердаль.
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Из 41 страны-участницы 35 будут соревноваться в двух полуфиналах, затем по 10 из них присоединятся к Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании в Гранд-финале.
Какие страны примут участие в конкурсе:
- Албания
- Армения
- Австралия
- Австрия
- Азербайджан
- Беларусь
- Бельгия
- Болгария
- Хорватия
- Кипр
- Чешская Республика
- Дания
- Эстония
- Финляндия
- Франция
- Германия
- Грузия
- Греция
- Исландия
- Ирландия
- Израиль
- Италия
- Латвия
- Литва
- Мальта
- Молдова
- Нидерланды
- Северная Македония
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Россия
- Сан-Марино
- Сербия
- Словения
- Испания
- Швеция
- Швейцария
- Украина
- Соединенное Королевство
Евровидение 2021
Евровидение 2021 пройдет в Роттердаме (Нидерланды). Город должен был принять конкурс в 2020 году, но мероприятие отменили из-за эпидемии коронавируса.
Полуфиналы песенного конкурса Евровидение 2021 состоятся 18 и 20 мая. Финал запланирован на 22 мая.