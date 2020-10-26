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Евровидение-2021: организаторы назвали список стран-участниц

В песенном конкурсе Евровидение 2021 примет участие 41 страна. Об этом идется на сайте организации.

Состав стран остался неизменным с 2020 года. Организаторы продолжают работу над возможными сценариями проведения соревнования, поддерживая диалог со всеми участниками.

— Мы благодарны 41 телерадиовещательной компании, которые принимают участие, за то, что они помогли нам вернуть Евровидение в 2021 году, — отметил исполнительный директор конкурса Мартин Остердаль.

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Из 41 страны-участницы 35 будут соревноваться в двух полуфиналах, затем по 10 из них присоединятся к Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании в Гранд-финале.

Какие страны примут участие в конкурсе:

  • Албания
  • Армения
  • Австралия
  • Австрия
  • Азербайджан
  • Беларусь
  • Бельгия
  • Болгария
  • Хорватия
  • Кипр
  • Чешская Республика
  • Дания
  • Эстония
  • Финляндия
  • Франция
  • Германия
  • Грузия
  • Греция
  • Исландия
  • Ирландия
  • Израиль
  • Италия
  • Латвия
  • Литва
  • Мальта
  • Молдова
  • Нидерланды
  • Северная Македония
  • Норвегия
  • Польша
  • Португалия
  • Румыния
  • Россия
  • Сан-Марино
  • Сербия
  • Словения
  • Испания
  • Швеция
  • Швейцария
  • Украина
  • Соединенное Королевство

Евровидение-2021: организаторы назвали список стран-участниц

Евровидение 2021

Евровидение 2021 пройдет в Роттердаме (Нидерланды). Город должен был принять конкурс в 2020 году, но мероприятие отменили из-за эпидемии коронавируса.

Полуфиналы песенного конкурса Евровидение 2021 состоятся 18 и 20 мая. Финал запланирован на 22 мая.

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