Российского артиста Евгения Петросяна госпитализировали в одну из московских больниц с предварительным диагнозом коронавирус.

Российские СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что 75-летнего артиста забрали из квартиры на скорой. Чувствует он себя удовлетворительно. Уже более суток принимает коронавир.

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Недавно, 16 сентября, Евгений Петросян отметил свой 75-й день рождения. В этот день юморист впервые показал фото маленького сына от Татьяны Брухуновой.

Известно, что мальчика назвали Ваганом. В комментариях пользователи отметили, что малыш очень похож на маму.

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова стали родителями еще в марте. Для юмориста это второй ребенок, у него уже есть дочь от предыдущего брака.