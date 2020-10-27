Песня дождалась своего момента: Сергей Бабкин о новом клипе и коронавирусе

16 октября состоялась премьера клипа украинского музыканта, актера и участника группы 5’nizza Сергея Бабкина на песню Де би я — одного из главных хитов украинской музыки за последние годы. Сергей и его супруга Снежана рассказали Фактам ICTV о том, почему презентовали клип именно сейчас и как перенесли коронавирус.

— Совсем недавно вы переболели коронавирусом. Как себя чувствуете сейчас?

Сергей: Самыми сложными были первые четыре дня. Я ощутил на себе весь спектр эмоций: и температуру сорок, и чувство, будто мозг отделился от черепной коробки. У меня в четыре раза загустела кровь, а Снежана перестала чувствовать вкус и запах. Я считаю, что вирус затрагивает человека именно в тот момент, когда ему нужно притормозить и подумать.

— Ваши дети не переболели вирусом?

Снежана: Дети были с нашими родителями, мы постоянно созванивались по видеосвязи. Давно у нашего старшего сына была двусторонняя пневмония, и он лежал в поликлинике. Возможно, он тогда переболел.

— Когда вы почувствовали симптомы?

Снежана: Это был День независимости. Когда мы возвращались в Киев, то еще в самолете я поняла, что что-то не так с моим состоянием. За час до того, как пришли результаты теста на коронавирус, у Сережи резко поднялась температура.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sergey Babkin.5nizza.Musician. (@babkin_official) 16 Окт 2020 в 2:18 PDT

— У вас вышел клип на трек Де би я. Презентацию тоже откладывали из-за вируса?

Сергей: Совсем нет. Эта песня абсолютно переломная, она начала новую эпоху в моей карьере. Сейчас она дождалась своего момента. Когда Киевстар взял песню для рекламы, было сделано так много красивых кадров, что нам предложили снять клип.

— Карантин и отмена концертов сказались на финансах? Сергей: Конечно. Я сыграл единственный квартирник в Харькове на открытом воздухе, соблюдая все ограничения, и после этого снова отменили все мероприятия. Но мы стали активнее в социальных сетях и отыграли 20-летие 5’nizza. Планировались концерты еще во многих городах, но пока это все переносится.

— Какой совет вы можете дать парам, чтобы сохранить чувства на долгие годы?

Сергей: Когда-то я переключал каналы телевизора и попал на венчание пары баптистов. И тогда жених произнес фразу: С этого момента я умер для себя. Моя жизнь – это ты. Наверное, в этом и вся суть.

Фото: Instagram

Валерия Черненко, Юлия Бугаева