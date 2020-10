Песня дождалась своего момента: Сергей Бабкин о новом клипе и коронавирусе

View this post on Instagram

Такая Женщина как ТЫ, врезается в сердце, не оставляя никаких шансов! Такая Женщина как ТЫ, остаётся в памяти человечества на века! Такая Женщина как ТЫ, способна исцелять своей Любовью! Если мужчине повезёт встретить такую Женщину как ТЫ, он счастливчик! Он будет, как у Бога за пазухой. Быть рядом с такой Женщиной как ТЫ- означает знать, чувствовать, понимать, что душа бесконечна???? Через 3 дня Старт Абсолютно Нового Марафона @snezhno_marafon ⭐️ Марафон про ОТНОШЕНИЯ !!! Длительность- 1 Месяц! Всеми своими практиками, секретами, мыслями, тренингами, Снежка @snezhana_babkina будет делиться с Девочками ❄️ Марафон создавался всё лето! Я наблюдал и принимал активное участие. Поэтому- очень рекомендую !!! Девочки- Sнежинки, до встречи в Марафоне «Люби Его Sнежно»❄️ Это настоящее Волшебство ✨ #сергейбабкин #снежанабабкина #волшебство